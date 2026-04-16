Холдинг «Интеррос» купил у VK 25% акций банка «Точка»

Холдинг «Интеррос» приобрел 25% акций АО «Точка» у технологической компании VK, говорится на сайте компании. В дальнейшем этот пакет планируется передать «Т-Технологиям» по закрытой подписке.

«"Интеррос", как крупнейший инвестор, приветствует намерение Т-Технологий консолидировать до 100% акций Точка Банка»,— отметил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин. По его словам, банк продолжит работать под собственной лицензией и развивать продукты для предпринимателей, но уже в составе экосистемы высокотехнологичных бизнесов «Т-Технологий».

Господин Батехин также добавил, что «Интеррос» видит потенциал вхождения «Точка Банка» в экосистему «Т-Технологий» в объединении технологических возможностей и создании новых сервисов для предпринимателей.

Банк «Точка» — цифровой банк для предпринимателей и предприятий. Был создан в Екатеринбурге в 2015 году на базе филиала «Открытия». Технологии и персонал перешли из ОАО «Банк24.ру», которое ЦБ лишил лицензии. Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года, активы банка — 310 млрд руб.; капитал — 26,8 млрд руб., чистая прибыль — 6,1 млрд руб. (рост в 1,5 раза). Согласно РСБУ, прибыль банка за 11 месяцев составила 10,8 млрд руб.

«Т-Технологии» — технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл-экосистему для частных лиц и бизнеса через мобильные приложения и цифровые сервисы. В основе экосистемы лежит Т-Банк. Крупнейший акционер «Т-Технологии» — группа «Интеррос» Владимира Потанина (более 41%).

В пресс-службе VK уточнили, что доля была продана по цене не менее 21,2 млрд руб. «В соответствии со стратегией управления инвестиционным портфелем, предполагающей рост стоимости инвестиций и отдачу на вложенный капитал»,— говорится в сообщении.

Там добавили, что в четвертом квартале 2023 года VK приобрела 25% акций АО «Точка» за 11,6 млрд руб. С момента покупки актива VK получила доход в виде дивидендов в размере 4,3 млрд руб.

Полина Бабинцева