Львица из зоопарка Екатеринбурга спрогнозировала снижение ключевой ставки до 14%

В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке львице Мире в Екатеринбургском зоопарке предложили выбрать один из вариантов будущей ключевой ставки ЦБ. Перед ней разместили коробки с цифрами, она выбрала вариант с 14%.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике состоится 24 апреля. Сейчас ключевая ставка составляет 15% годовых.

Львица Мира уже несколько лет находится под опекой банка УБРИР, который финансирует ее содержание, в том числе обеспечивает рацион, сформированный с учетом возраста, состояния здоровья и потребностей хищника.

Как отметил президент УБРИР Алексей Долгов, выбор львицы совпал с ожиданиями банка. «По нашему мнению, ставка будет снижаться. Мы закладываем сценарий снижения примерно на один процентный пункт — до 14%»,— сообщил он.

Формат с участием «животного-предсказателя» организаторы объяснили мировой практикой: в разные годы подобные эксперименты проводились в разных странах, в том числе с участием животных, предугадывавших спортивные результаты. В Екатеринбурге этот подход адаптировали к экономической повестке, сделав его частью просветительской программы.

Таким образом, зоопарк отметил день рождения львицы Миры — ей исполнилось семь лет. Празднование продолжится в выходные: в субботу в зоопарке состоится показательное кормление львицы, после которого посетители смогут принять участие в тематическом квесте.

Евгения Яблонская