Чиновников попросили слушать и слышать

Заксобрание Ульяновской области заслушало отчет губернатора о работе областного правительства в 2025 году. Глава региона заявил, что в целом регион справился с вызовами времени и сложными задачами и переходит от стратегии стабилизации к стратегии опережающего развития. По его словам, бюджет укрепился выросшими собственными доходами региона, а госдолг снизился, по целому ряду показателей социально-экономического развития Ульяновская область занимает хорошие позиции по ПФО и среди регионов России, хотя в сфере производства автотранспортных средств и в строительстве наблюдается провал, обусловленный объективными общероссийскими причинами. Депутаты высказали ряд претензий, рекомендовав губернатору и чиновникам облправительства не только слушать население, «но и слышать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото пресс-служба губернатора Фото: фото пресс-служба губернатора

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области губернатор региона Алексей Русских выступил перед депутатами с отчетом о деятельности областного правительства в 2025 году.

Выразив «искреннюю благодарность за поддержку», которую депутаты «оказывали губернатору и органам исполнительной власти области», а также поблагодарив за конструктивную критику, Алексей Русских отметил, что в 2025 году наряду с сохранившимися прежними вызовами «появились качественно новые характеристики, которые позволяют смотреть в будущее с оптимизмом». По его словам, удалось «перейти от антикризисного управления, направленного на преодоление последствий пандемии и санкций, к долгосрочному планированию и системному росту», от «латания дыр» к системному сбережению жителей области», и теперь регион переходит «от стратегии стабилизации к стратегии опережающего развития».

Консолидированный бюджет области за 2025 год вырос на 7,4%, составив по доходам 128,9 млрд руб., расходы выросли на 8,1% (131,1 млрд руб.), собственные доходы региона выросли на 8,5% — до 88,2 млрд руб. (в сравнении с 2021 годом, когда Алексей Русских возглавил регион, расходы выросли в 1,7 раза), среднемесячная зарплата выросла на 17%. При этом госдолг снизился на 10,6% (на 4,8 млрд руб.). Итоговый индекс выпуска товаров и услуг составил 102% (по России — 101,4%), «четвертый год подряд наш регион растет быстрее, чем страна в целом». Индекс промпроизводства — 104,4% (третье место по ПФО), в то время как по России индекс составил 101,3. Индекс производства сельхозпродукции — 116,6% (второе место по ПФО и четвертое — по России). Зарплата за последние пять лет выросла в 2,2 раза (средняя номинальная зарплата — 69,7 тыс. руб.).

При этом, признал губернатор, снизилось производство автотранспортных средств и их комплектующих — индекс составил 77,8%; в строительстве индекс составил 79,2% к уровню 2024 года, ввод жилья — 85,5% к прошлому году.

Впрочем, часть проблем региона в выступлении господина Русских не затрагивалась: это касается реализации некоторых нацпроектов на территории Ульяновской области, срыв строительства очистных сооружений, вопрос рекультивации «Винновской рощи» и т.д.

Завершая выступление, глава региона отметил, что, оглядываясь на пять прошедших лет, «можно с уверенностью сказать, что они стали временем серьезных вызовов и зримых результатов, которые изменили жизнь в Ульяновской области», «впереди предстоит большая работа», и у областной власти «есть четкое понимание задач, команда и поддержка людей».

Вопросы губернатору регламентом не были предусмотрены. Руководители фракций, как и в прошлом году, особых критических замечаний в своих выступлениях не высказывали, лишь вносили предложения, на что необходимо обратить внимание. Лидер фракции КПРФ Виталий Кузин, оценивая работу облправительства под руководством своего однопартийца, заметил, что губернатору удалось за эти пять лет консолидировать все политические силы. Он также призвал осторожнее относиться к оптимизации социальных расходов. Лидер фракции ЕР Владимир Камеко заметил, что фактически сегодня дается «оценка пятилетки» и не преминул напомнить, что вся работа строилась на указах президента, нацпроектах и госпрограммах, «а они вытекают из программы “Единой России”». Он отметил, что не все удалось сделать, но «результат достаточно удовлетворительный», и «экономику удалось стабилизировать с командой Алексея Русских». Глава фракции ЛДПР Дмитрий Грачев высказал ряд замечаний по работе облправительства, в том числе по нерешенным проблемам общественного транспорта, по ЖКХ и сомнительности реализации в требуемые сроки программы капремонта. Он обратил внимание на проблему бывшей территории суворовского училища, по развитию которой мэрия не предпринимает мер и при этом по непонятным причинам отказывает общественному движению в инициативах благоустройства этой зоны, а также на намерениям застройщика построить жилкомплекс на территории сквера им. О.К. Антонова, против чего выступают жители Нового города. Напомнив прозвучавшие накануне на региональном Форуме развития слова губернатора о необходимости «слушать людей и слышать людей», господин Грачев заметил, что, к сожалению, чиновники часто людей не слышат, и лучшую оценку деятельности областной власти дадут избиратели в сентябре (в регионе пройдут выборы в Госдуму и выборы губернатора).

В заключительном слове Алексей Русских сказал, что «проблемы понятны», но «бюджет не позволяет решить их быстро», и «поможет лишь наращивание доходной части бюджета».

Ульяновский политолог, член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Николай Васин отмечает, что состоявшееся во вторник выступление губернатора на Форуме развития, где он говорил в первую очередь о планах на будущее, а также отчет губернатора, где он регулярно вспоминал об итогах пятилетки своего руководства областью, стало своего рода заявлением о намерении баллотироваться на новый срок. «Я уверен, что во вторник фактически была предвыборная речь, и Алексей Русских намерен баллотироваться на следующий срок»,— сказал господин Васин.

Андрей Васильев, Ульяновск