УФАС подозревает пять учреждений и компаний Прикамья в нарушении закона

Пермское УФАС выявило нарушения в положениях о закупках у пяти заказчиков региона. Проверке подверглись АО «Корпорация развития Пермского края», АО «Порт Пермь», АО «ПРО ТКО», министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края как орган, утвердивший Положение о закупках ООО «Пермский краевой экологический оператор», ООО «Энергосетевая компания “Парма”».

Как сообщает пресс-служба УФАС, в положениях указанных заказчиков достаточным основанием для проведения закупки у единственного поставщика служит определенная цена закупки, которая не превышает установленный заказчиком порог. При этом порог этой суммы довольно высок и составляет у разных заказчиков от 3 до 12 млн руб. Однако в положениях не указаны другие законно обоснованные и объективные причины, позволяющие привлекать конкретных подрядчиков без проведения конкурентных процедур. К таким причинам относятся, например, неконкурентный товарный рынок, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обстоятельства непреодолимой силы.

Пермское УФАС считает, что положение о закупках должно содержать исчерпывающий перечень случаев закупки у единственного поставщика. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность необоснованного ограничения конкуренции и неэффективного расходования бюджетных средств.

Пермское УФАС возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении указанных заказчиков. Организациям грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.