В Ярославской области бюджетные организации задолжали за электроэнергию 60 млн

В Ярославской области по итогам первого квартала 2026 года долг организаций областного и местных бюджетов перед гарантирующим поставщиком электроэнергии составил 60 млн руб. Об этом сообщили в «ТНС энерго Ярославль».

Уточняется, что самые большие долги — в Тутаевском (8 млн руб.), Рыбинском (7,8 млн руб.) и Борисоглебском (1,7 млн руб.) округах. Начальник управления реализацией юридических лиц «ТНС энерго Ярославль» Игорь Никольский призвал администрации округов обратить внимание на возникшую проблему и предпринять меры для погашения долгов.

В компании напомнили, что за каждый день просрочки начисляются пени, что увеличивает общую сумму задолженности. В областном министерстве финансов сообщили, что вся просроченная задолженность бюджетных организаций была погашена в марте - апреле.

«В настоящее время платежи исполняются в соответствии со сроками, уставленными контрактами (договорами) на потребление электрической энергии»,— добавили в министерстве.

Алла Чижова