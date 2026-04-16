Бренд итальянской мебели премиум-класса Moroso продолжает сотрудничество со шведской дизайн-студией Front — дуэтом Софии Лагерквист и Анны Линдгрен. Студия была основана в 2003 году в Стокгольме, помимо Moroso, она работает с такими крупными международными брендами, как Kartell или Vitra. С Moroso они вместе уже много лет и сделали для бренда несколько проектов, в том числе знаменитую Pebble Rubble — коллекцию с предметами мебели, имеющими обтекаемую форму гальки.

В 2026 году в рамках Milan Design Week партнеры представляют новый проект GEOMETRI: A Study in Geometry and Light в галерее Antonio Colombo Arte Contemporanea. Выставка будет открыта с 19 по 25 апреля. О проекте пока немного информации, но уже ясно, что проект Front и Moroso покажут в галерее, где проходили такие выставки, как, например, экспозиция Mr. Brainwash (Тьерри Гетта) — художника, ставшего известным после фильма о Бэнкси Exit Through the Gift Shop.

Также здесь экспонировали проекты художника Шепарда Фейри, основателя бренда одежды OBEY, — одного из ключевых авторов современной стрит-арт-сцены. Если будете в Милане в эти даты, зайти сюда точно стоит.

Анна Минакова