Фото: Национальная библиотека Франции

Гюстав Флобер, Виктор Гюго и Александр Дюма сажали своих героев в фиакр и отправляли навстречу приключениям, а мы мысленно ехали рядом с ними, не зная, что наблюдаем историю зарождения городского такси.

Четырехместные конные экипажи в XVII веке ожидали парижан у Hotel de Saint Fiacre («Отель святого Фиакра»), чтобы отвезти к месту назначения в пределах конных сил. Лондонские кэбы, московские извозчики — все приближало век наемных авто. Но англичане все-таки победили. Официальным днем рождения такси считается 22 марта 1907 года, когда на улицы Лондона выехали первые автомобили с таксометрами — приборами, которые подсчитывали расстояние и переводили его в сумму оплаты.

С тех пор такси незаменимо. Во время Первой мировой французы на таксомоторах перебрасывали солдат к месту битвы на Марне. А большевики, отменившие такси как буржуазный пережиток, уже через несколько лет не только вернули его горожанам, но и изобрели зеленый огонек — сигнал, что такси свободно. Без колес в наше время никак.

