Человек против медведя. Думаете, это начало сценария фильма про охоту? Нет. В 1949 году в США провели официальный боксерский поединок между человеком и медведем. Бой проходил в клетке, куда против животного вышел профессиональный боксер Гас Вальдорф. Медведю надели намордник и специальные перчатки. Правда, объяснить ему правила было сложнее, но тем не менее бой состоялся, и медведь победил нокаутом.

Раньше в США подобные шоу проводились на ярмарках. Известны даже случаи со смертельным исходом, но история Гаса Вальдорфа ярко проиллюстрировала миру, насколько человек, даже подготовленный, слабее могучего зверя. Не менее спорные шоу на потеху публике в конце XIX — начале XX века проводились с участием кенгуру. Дело в том, что стойка этого австралийского животного напоминает боксерскую. И то, что кенгуру в основном атакует противника задними лапами, опираясь на хвост, мало кого интересовало, пока люди платили за билеты.

К счастью, интерес к подобным мероприятиям начал быстро угасать. Но в 1939 году на ринг сразу против двух кенгуру вышел известный боксер Тони Галенто, который месяцами ранее бился за звание чемпиона мира с Джо Луисом и проиграл. Сейчас нечто подобное даже представить сложно. А тогда бой вызвал нешуточный интерес. Шоу переросло в серьезную драку. Кенгуру начали использовать свои мощные задние лапы и попадать Галенто в такие места, куда в боксе бить категорически запрещено. После этого рефери остановил бой в третьем раунде и объявил ничью.

Владимир Осипов