«Тираж "Соловушки" составит целых 100 экземпляров»

Читать о том, как состоятельные граждане соревнуются друг с другом в создании новых предметов роскоши на заказ, всегда немного странно на фоне известий о катаклизмах, сотрясающих наш мир. Но эта публика во все времена умудрялась жить, как будто совсем в другом, изолированном от всего, мире. Еще в январе компания Bentley, например, отчиталась об окончании строительства кабриолета Batur №4. Заказчицей четвертого автомобиля эксклюзивной серии стала Соня Бреслоу, гражданка США, проживающая в Аризоне.

Если погуглить, то в первую очередь выскочат ссылки не о том, чем Соня зарабатывает на жизнь, а автомобильные увлечения дамы, в гараже которой стоит порядка четырех десятков очень дорогих и редких машин. Но вот, ей довелось, наконец, построить автомобиль по собственному проекту. Всех придуманных ей опций упоминать не буду, остановлюсь на двух. Автомобиль щеголяет анимированной фоновой подсветкой с именем владелицы, созданной с помощью 415, 8 тыс. микрозеркал. А кнопки и выключатели в салоне выполнены из платины.

По сравнению с этим экземпляром, то, что показала на этой неделе марка Rolls-Royce, можно сказать, «ширпотреб». Компания из Гудвуда представила двухдверный электрический кабриолет Nightingale. Тираж кабриолета, название которого на русский переводится как «Соловушка», составит целых 100 экземпляров. Это первая модель в новой линейке Coachbuild Collection, куда войдут эксклюзивные автомобили, разработанные для закрытого клуба особых клиентов. Длина кузова Nightingale составляет без малого 6 м, то есть сопоставима с габаритами седана Phantom.

При этом кабриолет имеет только два посадочных места. Дизайн модели вдохновлен автомобилями Rolls-Royce 100-летней давности, в частности, экспериментальной моделью 17EX, у которой позаимствован бледно-голубой оттенок кузова. Начало поставок запланировано на 2028 год. По данным инсайдеров, стартовая цена составит приблизительно 7 млн фунтов стерлингов, при этом окончательная стоимость может быть выше с учетом широких возможностей персонализации, платиновых кнопок в том числе.