Смольный набирает волонтеров для спасения лягушек и жаб в заказнике «Сестрорецкое болото»

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга объявил старт регистрации добровольцев на акцию «Дорогу амфибиям!». Волонтерам предстоит помогать жабам и лягушкам пересекать проезжую часть в заказнике «Сестрорецкое болото» в период весенней миграции, а также вести учет спасенных особей.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, основная задача участников — обеспечить безопасный переход земноводных к местам нереста. С наступлением тепла амфибии ежегодно покидают леса и направляются к берегам Сестрорецкого разлива — искусственного водохранилища в Курортном районе города, где выводят потомство.

В комитете уточнили, что минувшей весной волонтеры перенесли через дорогу в заказнике более 18 тыс. жаб и свыше 3,6 тыс. лягушек. Акция проводится для снижения гибели земноводных под колесами автотранспорта в период их массовой миграции, которая обычно приходится на апрель — начало мая.

Организаторы призывают желающих присоединиться к работам заблаговременно: численность волонтерского корпуса напрямую влияет на количество выживших особей в текущем сезоне.

