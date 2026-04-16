Украинского военного приговорили к 15 годам за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 47-летнему стрелку 17-й тяжелой механизированной бригады ВСУ Александру Левченко. Он признан виновным в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет). Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

В суде установлено, что около 6 часов утра 24 сентября 2025 года Левченко, вооруженный боевым стрелковым оружием и боеприпасами, вместе с другими военнослужащими незаконно пересек государственную границу РФ в Курской области и проследовал в сторону поселка Новый Путь Глушковского района для его блокирования и удержания под вооруженным контролем. Прибыв на место, он в составе подразделения удерживал наблюдательно-огневую позицию, запугивал мирное население, запрещал людям эвакуироваться, отслеживал передвижения российских воинских подразделений. Левченко был задержан российскими военнослужащими 25 сентября.

В начале апреля к пожизненному лишению свободы был заочно приговорен 49-летний командир батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Конев за минометный обстрел белгородского приграничья. Первые семь лет он должен будет отбыть в тюрьме, а остальную часть — в колонии особого режима.

