Росприроднадзор оценил вред почвам от снегосвалки в Самаре на 73,5 млн рублей
В Самаре площадь загрязненного участка от снегосвалки составила 11,925 тыс. кв. м. Размер вреда оценен более чем в 73,5 млрд руб., сообщает Росприроднадзор.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По информации ведомства, граждане обратились с жалобами на снегосвалку. Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям установили, что снежные массы складировали с нарушением природоохранного законодательства. В почвах превышена концентрация загрязняющих веществ.
В связи с этим Росприроднадзор направил ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна» требование о добровольном возмещении вреда. Если предприятие не компенсирует причиненный вред в добровольном порядке, то ведомство обратится в суд.