В Германии создали базу данных для поиска состоявших в НСДАП родственников

Немецкая газета Die Zeit создала онлайн-базу данных членов Национал-социалистической партии Германии (НСДАП). При запуске поисковика газета использовала оцифрованные документы из немецких и американских архивов.

В нацистской партии в период с 1925 по 1945 год состояло 10,2 млн человек. Как сообщают историки, в апреле 1945 года нацисты хотели уничтожить все документы о членстве в партии, которые хранились в штаб-квартире НСДАП в Мюнхене. Однако большинство из них сохранилось и оказалось в архивах в США и Германии. По словам политолога Юргена Фальтера, изучавшего эти архивы, в общей сложности сохранилась информация примерно о 90% членов НСДАП. Теперь эти документы оцифрованы и оказались в публичном доступе онлайн.

Как пишут немецкие СМИ, после запуска поисковика Die Zeit пользователи соцсетей рассказали, как нашли в базе своих родственников — дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. «Это не стало большим сюрпризом: мой дедушка по отцовской линии был членом НСДАП. Я и раньше это подозревал, но теперь у меня есть письменные доказательства»,— цитирует Die Zeit одно из писем читателей. «Уже нашел двух близких родственников, вопреки мифу, что наша семья в этом никогда не участвовала. Узнать такое в 71 год — горький шок»,— пишут в соцсетях.

