Премьера «Трех сестер» Антона Бутакова в ЦК «Урал» прошла с аншлагом

В Екатеринбурге прошла премьера спектакля по мотивам пьесы Чехова «Три сестры», который поставил главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков. Свою интерпретацию впервые он показал на большой сцене Центра культуры «Урал». Для команды ЦСД это первый выход в подобном формате, сообщили в пресс-службе театра. Премьера прошла с аншлагом — все 600 мест заняли зрители.

«Работа над «Тремя сестрами» шла в какой-то степени нестандартно: мы репетировали сразу на трех площадках — на нашей сцене, в фойе и на сцене культурного центра. На премьере все отработали максимально профессионально — не возникло ощущения, что кто-то не освоился с большой сценой»,— рассказал Антон Бутаков.

Антон Бутаков родился в 1990 году в поселке Боровской (ныне — Казахстан). Вырос и учился в Екатеринбурге, после окончания школы в 17 лет поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ), был учеником режиссера Николая Коляды. С 2008 года работал актером труппы Коляда-театра. С февраля 2017 года по настоящее время — главный режиссер Центра современной драматургии, позже стал и его директором.

Спектакль «Три сестры» в исполнении актеров ЦСД рассказывает классический сюжет как личный опыт. По мнению создателей, Чехов — это и есть современная драматургия. Живая, болезненная, точная. Новая постановка рассказывает не про привычное чеховское несчастье, а про невозможное счастье героев. Главные роли — Ольгу, Машу и Ирину — исполнили актрисы ЦСД Гюльнара Гимадутдинова, Екатерина Воронова и Татьяна Савина. Окруженные рутиной в быту, на работе, за обеденным столом и в разговорах с близкими они все остаются на грани. Но никто не делает шаг в сторону реальных изменений в жизни. Герои на сцене носятся, танцуют, поют, кричат и шепчут про свою мечту о прекрасной «другой» жизни, которая их ждет.

«Это не просто новый спектакль для ЦСД, а абсолютно новый взгляд на театр — и это отмечают многие»,— подчеркнул Антон Бутаков.

София Паникова