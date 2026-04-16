Осужденному из чердынской колонии добавили срок за мелкое взяточничество

Мировой судья Чердынского судебного района Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего осужденного, отбывающего наказание в местной исправительной колонии. Его признали виновным в даче мелкой взятки сотруднику учреждения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в ноябре 2025 года осужденный дал взятку в размере 10 тыс. руб. сотруднику колонии, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий, за передачу телефона. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

С учетом позиции государственного обвинителя и неотбытой части наказания по предыдущему приговору, суд назначил виновному окончательное наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с ограничением свободы на полтора года.

Вещественные доказательства — денежные средства в размере 10 тыс. руб. и сотовый телефон конфискованы в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу.