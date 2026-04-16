В Уфе завершается отопительный сезон

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об окончании отопительного сезона. Об этом он сам сообщил в соцсетях. По словам сити-менеджера, отопительный сезон прошел «без серьезных сбоев и аварий». Он поблагодарил коммунальные службы и заявил, что «работа не останавливается», начинается подготовка «к следующему зимнему периоду».

Отопительный сезон начался 25 сентября 2025 года, он продолжался 205 дней. Это на неделю меньше, чем в прошлом году. Тогда отопительный сезон официально завершился 21 апреля.

Майя Иванова