В полуфиналах Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против «Баварии», а «Атлетико» сразится с «Арсеналом». «Бавария» в Мюнхене обыграла мадридский «Реал» со счетом 4:3. «Арсенал» в Лондоне разошелся миром со «Спортингом» — 0:0, но прошел дальше за счет мяча, забитого в первой встрече.

В «Реал» в Мюнхене на «Альянц Арене» букмекеры верили даже меньше, чем в «Спортинг» в Лондоне, который играл против «Арсенала». Перед стартовым свистком казалось, что «Бавария» не оставит от сливочных камня на камне. Но начало встречи получилось поистине обескураживающим. Сразу после начала игры мяч влетел в ворота хозяев.

После этого команды устроили настоящую перестрелку.

За первый тайм болельщики увидели пять голов, и когда перед самым перерывом счет стал 3:2 в пользу «Реала», комментатор Эльвин Керимов вынес свой вердикт: «Это уже великий матч».

Но в противостоянии «Баварии» и «Реала» все только начиналось, ведь счет по сумме двух матчей был ничейным — 4:4. Во втором тайме скорострельность команд куда-то делась. Слишком высока была цена ошибки. В таких матчах тот, кто ее совершает, обычно проигрывает. В этот раз ошибся «Реал». Сначала на последних минутах Эдуарду Камавинга получил красную карточку, и тут же его команда пропустила гол.

Победную точку в этой истории поставил Майкл Олисе, забивший «Реалу» четвертый мяч в компенсированное время. «Бавария» взяла верх — 4:3 и еще раз доказала, что является одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Только вот в полуфинале мюнхенский клуб сойдется с действующим чемпионом — ПСЖ, — который тоже сейчас показывает блестящий футбол. Так что один из полуфиналов вне сомнения будет огненным.

На этом фоне вторая пара «Арсенал» — «Атлетико» выглядит не так ярко. Лондонский клуб в матче со «Спортингом» выдал нулевую ничью и продолжает раздражать болельщиков не самой зрелищной игрой. Да, «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но создается впечатление, что у британской команды проблемы, считает футбольный эксперт Дмитрий Сычев:

«Такое ощущение, что "Арсенал" сдувается.

Энергия заканчивается, и последние результаты, а также качество игры говорят о том, что, грубо говоря, у них затряслись коленки перед тем, как завоевать титул в АПЛ. Что-то не так у Микеля Артеты в коллективе».

Так ли это, станет понятно уже 19 апреля, когда «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. И, кстати, вполне может в итоге остаться без чемпионского титула, который, казалось, уже был в кармане у канониров. Ну а первые полуфинальные противостояния Лиги чемпионов мы увидим в конце апреля.

Владимир Осипов