Открылась новая станция МЦД-1 «Москва-Сити»

В Москве начала работать новая станция МЦД-1 «Москва-Сити». С 16 апреля электрички Белорусского направления и поезда «первого диаметра» начали останавливаться на ней вместо расположенной рядом «Тестовской». По громкой связи пассажирам МЦД объявляют о начале работы нового городского вокзала, рассказал пассажир — редактор «Ъ».

На сегодняшний день работы на новой станции продолжаются, открыты еще не все переходы. Московские власти о запуске станции пока не отчитывались. Ожидается, что официально о старте работы нового вокзала объявят позже — возможно, во время визита мэра.

«Московский городской вокзал "Москва-Сити" станет одним из самых современных в столице, — говорил в 2025 году заммэра Максим Ликсутов (цитата по mos.ru). — Благодаря созданию единого транспортного узла, включающего МЦК, МЦД-1, МЦД-4 и метро (и "Аэроэкспрессы" в аэропорт Шереметьево. — "Ъ"), пассажиры смогут быстро и удобно пересаживаться между всеми видами транспорта».

Согласно планам строительства, после полного завершения работ новый вокзал будет включать в себя три платформы и два вестибюля: южный соединят со станцией МЦД-4, северный будет иметь выход в сторону Шмитовского проезда. На третьей платформе будут останавливаться электрички Белорусского направления и экспрессы в регионы.