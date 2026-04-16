Суд Петербурга оштрафовал болельщиков за брошенные на поле бутылки

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двух зрителей матча «Зенит» — «Спартак» за грубое нарушение правил поведения на спортивном мероприятии. Помимо штрафа в семь тысяч рублей, обоим фигурантам запрещено посещать официальные соревнования на срок до одного года.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 8 апреля 2026 года во время футбольного матча между командами «Зенит» и «Спартак». Суд установил, что петербуржцы Сергей Иванов и Антон Харитонов, находясь на трибуне стадиона, бросили пластиковые бутылки на футбольное поля, чем нарушили ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В ходе заседания оба фигуранта признали вину и раскаялись в содеянном. Антон Харитонов обратился к суду с просьбой о смягчении наказания, пояснив, что регулярно посещает матчи вместе с несовершеннолетним сыном, занимающимся футболом.

Конторщиков Кирилл