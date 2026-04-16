Отрадному выделят 219 млн рублей на замену 6,6 км сетей теплоснабжения

В Отрадном заменят более 6,6 км сетей теплоснабжения в 2025-2027 гг. На эти цели выделено 219,13 млн руб., из которых 127 млн руб. — из федерального бюджета. Об этом сообщает минэнерго и ЖКХ Самарской области.

На 2025 год изношенность теплотрасс составляла более 60%. За строительный сезон прошлого года капитально отремонтировано почти 2,5 км наружных и подземных теплосетей. В этом году заменят еще 3,6 км трубопровода.

Работы пройдут на ул. Спортивной (от ул. Кинельской до ул. Ленина), пер. Первомайском (от ул. Советской, 94/1 до ул. Орлова, 20), ул. Победы (от ул. Пионерской до школы № 6). Тепловые сети на этих участках наружные.

Руфия Кутляева