Фестиваль воздухоплавания «Весна в Переславле» начнется 24 апреля

В окрестностях Плещеева озера с 24 по 26 апреля пройдет VII фестиваль воздухоплавания «Весна в Переславле». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

Всего запланировано пять полетов, в каждом из которых — по 15 шаров. Как добавил губернатор Михаил Евраев, впервые в небо поднимется новый аэростат «Ярославская область». Маршрут зависит от погоды. Посмотреть на общие старты могут все желающие, место будет публиковаться заранее в Telegram-канале фестиваля.

В рамках фестиваля состоятся первенство региона по воздухоплавательному спорту, конкурс на лучшего воздушного змея, а также исторический квест по Переславлю-Залесскому.

Алла Чижова

