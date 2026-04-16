Ростовская область занимает второе место в России по агропромышленному экспорту

По итогам 2025 года Ростовская область заняла второе место в России по агропромышленному экспорту. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За указанный период товарная структура экспорта была представлена продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. Экспортные операции провели со 117 странами. Ведущие торговые партнеры из числа стран БРИКС — Китай, Египет, Индонезия, Иран.

До конца 2030 года в регионе планируют на две трети увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта по отношению к 2023 году. Планируется увеличить поставки продукции АПК не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателем 2021 года.

Мария Хоперская