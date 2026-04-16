Зарубежные СМИ: Как могли совершаться инсайдерские сделки с нефтью в США?

В Соединенных Штатах запустили расследование подозрительных сделок с нефтью, косвенно связанных с Трампом. Как стало известно Bloomberg, несколько трейдеров смогли весьма удачно заключить контракты буквально за несколько минут до заявлений президента, обваливших рынок. Разбирательством займется Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Не исключено неправомерное использование закрытой информации. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Внимание Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, привлекли несколько случаев резкого роста объемов сделок с нефтью. Bloomberg поясняет, что в начале конфликта в Иране из-за нарушения поставок с Ближнего Востока биржевая стоимость сырья стремительно поднялась выше $100 за баррель. Но в последующие недели цены быстро падали, реагируя на заявления Трампа про возобновлению движения танкеров через Ормузский пролив.

Расследование коснется как минимум двух инцидентов — 23 марта и 7 апреля, уточняет Reuters. В первом случае фьючерсы на нефть и акции стоимостью в миллиарды долларов были проданы за 15 минут до того, как президент объявил об отсрочке ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Его комментарии в соцсети Truth Social привели к резкому снижению цен и к росту акций. Аналогичный всплеск был и перед тем, как Дональд Трамп в начале апреля объявил о двухнедельном прекращении огня против Ирана. Это заявление обрушило нефтяные котировки на 15%.

Игроки, успевшие своевременно заключить контракты, смогли получить приличную прибыль. Признаки инсайдерской торговли будут искать в операциях на $950 млн, отмечает CNBC. Члены комиссии опасаются, что решения, касающиеся войны и дипломатии, ведут к злоупотреблениям на нестабильных и непрозрачных рынках производных финансовых инструментов.

Данные запросили пока на биржах CME Group и Intercontinental Exchange. Но, возможно, расследование будет расширено и на другие площадки, такие как Polymarket и Kalshi, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами. На прошлой неделе The Washington Post писал, что накануне громких заявлений Трампа на Polymarket появились по меньшей мере 50 новых аккаунтов, которые сделали одну единственную ставку — на прекращение огня между США и Ираном. А в январе на той же площадке анонимный пользователь смог заработать $400 тыс., сделав ставку на то, что Николас Мадуро покинет свой пост. О захвате и аресте венесуэльского лидера стало известно только через несколько часов.