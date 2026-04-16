В муниципальных лагерях Нижнего Новгорода в 2026 году отдохнут 7,5 тысячи детей

Почти 7,5 тысячи детей отдохнут в муниципальных лагерях Нижнего Новгорода в сезоне 2026 года. Для них проведут 41 смену, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

«Полным ходом идет подготовка ко встрече ребят во время летних каникул. За полтора месяца нужно многое сделать. Школьников примут обновленные спальные корпуса, пищеблоки, новые современные спортплощадки и тренажеры для воркаута. Также в соответствии с потребностью лагерей там пройдет ремонт хозяйственных и медицинских помещений, уличных дорожек, установка дополнительного освещения, обновление мебели и оборудования, модернизация системы безопасности»,— рассказал он, добавив, что на май запланирована акарицидная обработка территорий.

В этом году впервые в лагере «Александровка» откроется палаточный лагерь, а в «Лесном» проведут пять инклюзивных смен и начнет работу Центр развития и творчества, включающий сенсорную комнату, комнату психологической разгрузки, кабинет логопеда и психолога, студию звукозаписи, библиотеку, видеозал и музей.

В пришкольных лагерях, по словам Юрия Шалабаева, запланировано 219 смен для более 20,5 тыс. человек. В том числе на базе филиала Дворца имени В.П. Чкалова на улице Композитора Касьянова начнет работать пришкольный лагерь «ТехноСтарт».

Две базы лагеря «Лесная сказка» в 2026 году отметят юбилеи: «Сказке» исполняется 60 лет, «Чайке» — 65. Также этим летом 65-летие отметит лагерь «Лесной».

Галина Шамберина