В Самаре сняли фильм в защиту элеватора, которому грозил снос

Архитектор Елена Колганова сняла документальный фильм «Самарский элеватор» (12+) о здании, которое неоднократно пытались снести и архитектурную ценность которого доказали в суде общественники. Показ первой части картины пройдет 18 апреля в 17:00 (MSK+1) в пространстве «ЦЕХ» центра труда и отдыха «Станкозавод». Об этом сообщает самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

«Фильм должен был стать одой элеватору. Разворачивая пласты истории через тех, кто проектировал и строил здание, писал его и о нем, отстаивал, мы узнаем, насколько это значимый символ в сердце каждого»,— приводятся в сообщении слова Елены Колгановой.

В первой части фильма рассказывается об истории создания элеватора, его ценности, угрозе утраты и действиях общественников в защиту объекта. Картину представят заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК Ирина Фишман и режиссер ленты Елена Колганова.

Элеватор, расположенный на стрелке рек Волги и Самары, был построен в конце 1970-х по проекту архитектора Валентина Смирнова. В СССР это был первый элеватор вертикального типа. Здание долгое время не использовалось, и общественники не раз сообщали о попытках его частичного сноса. Летом 2024 года за сохранение объекта выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В апреле 2021 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области отказалось включать элеватор в список архитектурных памятников. Общественники оспорили это решение.

В ноябре 2024 года Самарский областной суд удовлетворил иск отделения ВООПиК. Решение устояло в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции и кассационной инстанции. После этого элеватор наделили статусом выявленного объекта культурного наследия.

