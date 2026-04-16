Александр Бречалов провел встречу с Германом Грефом о сотрудничестве в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел рабочую встречу с президентом, председателем правления Сбера Германом Грефом, на которой стороны обсуждали перспективы сотрудничества региона с банком. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства республики

Ключевой темой обсуждения было развитие многолетнего партнерства и усиление присутствия компании в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, транспорте и цифровизации.

«Сбер сегодня — один из главных драйверов цифровизации в стране. И регионы становятся полноправными участниками этой технологической трансформации. Наше партнерство с компанией дает измеримые результаты в реальном секторе»,— сказал господин Бречалов.

С участием Сбера в здравоохранении республики внедрена система дистанционного мониторинга состояния пациентов с гипертонией и диабетом — под наблюдением находится около 40 тыс. жителей Удмуртии. Это позволило сократить количество вызовов скорой на 9%. Также благодаря финансированию компании проходит ежегодный фестиваль «На родине П. И. Чайковского» и обустроили кампус «Школы №21» на 100 учеников.