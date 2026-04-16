Суд признал поставщика-должника «Нижнекамскнефтехима» банкротом

Арбитражный суд признал «Металлосервисную компанию „Гермес“», поставщика «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР), банкротом. Иск подала нижнекамская компания из-за долга в 27,3 млн руб., информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Суд признал требования «Нижнекамскнефтехима» обоснованными. Управление имуществом «Металлосервисной компании „Гермес“» будет передано конкурсному управляющему. Его задача — оценить активы должника и организовать продажу. Вырученные средства будут направлены на расчеты с кредиторами, включая «Нижнекамскнефтехим».

ООО «МСК „Гермес“» было основано в 2014 году в Екатеринбурге и специализируется на оптовой торговле металлами.

Анна Кайдалова