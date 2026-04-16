Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Ульяновской области оштрафовали за испытательный полет

По материалам транспортной прокуратуры житель Новоспасского района Ульяновской области оштрафован за нарушение порядка использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ, штраф для физлиц от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.), сообщила в четверг Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ведомство сообщает, что проведенная Ульяновской транспортной прокуратурой проверка показала, что в феврале 2026 года на территории Новоспасского района Ульяновской области местный житель осуществил испытательный полет беспилотного летательного аппарата (квадрокоптера). При этом разрешение на полеты в органах местного самоуправления он не получил, службы организации воздушного движения не уведомил.

Ведомство отмечает, что несанкционированный полет БПЛА создавал угрозу безопасности полетов воздушных судов и мог повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Суд согласился с доводами транспортной прокуратуры и применил к нарушителю минимально возможное наказание, оштрафовав его на 30 тыс. руб.

Требования по полетам БПЛА регулируются Воздушным кодексом РФ, Федеральными правилами использования воздушного пространства РФ и правилами учета БПЛА (постановление правительства РФ от 25 мая 2019 года №658 с дополнениями от 2022 года). Согласно нормативным документам, БПЛА с массой свыше 0,15 кг должны быть официально зарегистрированы. При полетах в светлое время суток вне населенных пунктов и на высоте менее 150 метров разрешений на полеты БПЛА не требуется. При полетах над населенным пунктом должно быть согласование с местной администрацией; если полеты производятся в особых зонах запрета, связанных с режимными объектами, то только с разрешения представителей этих объектов; при полетах вблизи аэродромов, на высотах более 150 метров требуется согласование с органами воздушного движения с предоставлением плана полета. В Ульяновской области, кроме того, указами губернатора №40 от 5.05.2023 и №33 от 24.04.2024 введены дополнительные требования и ограничения, в частности, по обязательному согласованию полетов БПЛА с оперативным штабом.

В транспортной прокуратуре пояснили, что нарушитель выполнял полет БПЛА над населенным пунктом, не имея разрешения, сам аппарат не был зарегистрирован, хотя при его весе это требовалось. Свою вину житель признал в полном объеме и уже заплатил соответствующий штраф.

Андрей Васильев, Ульяновск