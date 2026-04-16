Жителя Ульяновской области оштрафовали за испытательный полет

По материалам транспортной прокуратуры житель Новоспасского района Ульяновской области оштрафован за нарушение порядка использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ, штраф для физлиц от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.), сообщила в четверг Приволжская транспортная прокуратура.

Ведомство сообщает, что проведенная Ульяновской транспортной прокуратурой проверка показала, что в феврале 2026 года на территории Новоспасского района Ульяновской области местный житель осуществил испытательный полет беспилотного летательного аппарата (квадрокоптера). При этом разрешение на полеты в органах местного самоуправления он не получил, службы организации воздушного движения не уведомил.

Ведомство отмечает, что несанкционированный полет БПЛА создавал угрозу безопасности полетов воздушных судов и мог повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Суд согласился с доводами транспортной прокуратуры и применил к нарушителю минимально возможное наказание, оштрафовав его на 30 тыс. руб.

Требования по полетам БПЛА регулируются Воздушным кодексом РФ, Федеральными правилами использования воздушного пространства РФ и правилами учета БПЛА (постановление правительства РФ от 25 мая 2019 года №658 с дополнениями от 2022 года). Согласно нормативным документам, БПЛА с массой свыше 0,15 кг должны быть официально зарегистрированы. При полетах в светлое время суток вне населенных пунктов и на высоте менее 150 метров разрешений на полеты БПЛА не требуется. При полетах над населенным пунктом должно быть согласование с местной администрацией; если полеты производятся в особых зонах запрета, связанных с режимными объектами, то только с разрешения представителей этих объектов; при полетах вблизи аэродромов, на высотах более 150 метров требуется согласование с органами воздушного движения с предоставлением плана полета. В Ульяновской области, кроме того, указами губернатора №40 от 5.05.2023 и №33 от 24.04.2024 введены дополнительные требования и ограничения, в частности, по обязательному согласованию полетов БПЛА с оперативным штабом.

В транспортной прокуратуре пояснили, что нарушитель выполнял полет БПЛА над населенным пунктом, не имея разрешения, сам аппарат не был зарегистрирован, хотя при его весе это требовалось. Свою вину житель признал в полном объеме и уже заплатил соответствующий штраф.

Андрей Васильев, Ульяновск