Кубинцы вспоминают уроки истории

На Кубе в эти дни проходит серия мероприятий, посвященных событиям 65-летней давности: провалу американской попытки силового свержения власти Фиделя Кастро руками кубинских эмигрантов. Завершившаяся фиаско ЦРУ высадка десанта на Плайя-Хирон, как отмечают в Гаване,— напоминание нынешней американской администрации о том, что силовыми методами и ультиматумами на Кубу воздействовать бессмысленно. Тем временем президент США Дональд Трамп дает понять, что «займется Кубой» после завершения иранской операции, а цель Вашингтона — смена власти на острове — остается неизменной. По данным газеты USA Today, Пентагон активизировал подготовку к вторжению на остров.

Памятные мероприятия под девизом «Мой район за Родину», научные семинары о «победе над империализмом», исторические лекции, встречи с ветеранами, презентации книг, фотовыставки — в эти дни по всей стране проходит множество мероприятий, посвященных 65-летнему юбилею события, фундаментального с точки зрения становления социалистической власти на Кубе. Речь о попытке свержения Фиделя Кастро, предпринятой ЦРУ в апреле 1961 года,— операции на Плайя-Хирон (также известна как операция в заливе Свиней).

Подготовку операции начал еще президент США Дуайт Эйзенхауэр, поручивший ЦРУ сформировать военное подразделение из кубинских эмигрантов, известное как «бригада 2506». План вторжения предполагал захват плацдарма для создания «временного правительства», которое могло бы затем запросить военную помощь у США. Джон Кеннеди после прихода к власти в январе 1961-го одобрил модифицированный план. 15 апреля американские бомбардировщики с фальшивыми кубинскими опознавательными знаками нанесли удары по аэродромам острова. На следующий день, во время церемонии прощания с жертвами бомбардировок, Фидель Кастро впервые официально провозгласил социалистический характер Кубинской революции. В ночь на 17 апреля «бригада 2506» начала высадку в болотистом районе залива Свиней. 18 апреля кубинские силы под руководством Фиделя Кастро перешли в контрнаступление, и к вечеру следующего дня сопротивление было полностью сломлено. В плен попали около 1,2 тыс. наемников, которые позже были переданы США в обмен на продовольствие и медикаменты.

О победе 1961 года на Кубе никогда не забывали. Но в 2026 году разгром американцев на Плайя-Хирон приобрел особое значение. Так, в интервью изданию Cubadebate Рене Гонсалес Барриос — директор Центра по сохранению наследия Фиделя Кастро, занимавшийся организацией тематического семинара к юбилею тех событий,— много говорил о том, что они подтверждают актуальность оборонительной доктрины «войны всего народа» и необходимость постоянной готовности к защите родины. «Империализм, несмотря на всю его мощь, можно победить. Все зависит от силы идей, решимости и готовности бороться за справедливое дело, даже ценой жизни»,— утверждал Рене Гонсалес Барриос.

Напомним, президент США Дональд Трамп с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года не раз грозил свергнуть кубинский режим путем прямого экономического давления, а возможно, и силового вмешательства.

В январе этого года Трамп назвал Кубу «исключительной угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов», а также ввел энергетическую блокаду и пригрозил штрафными пошлинами всем государствам, которые продолжат поставлять Гаване нефть или нефтепродукты. Это спровоцировало на острове беспрецедентный энергетический кризис, который продолжается до сих пор.

Первый позитивный сигнал поступил в конце марта, когда на Кубу пришел российский танкер «Анатолий Колодкин» с 100 тыс. тонн нефти. Американцы его проходу мешать не стали.

14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, будучи с визитом в КНР, сообщил: «Конечно, этого хватит на пару месяцев, наверное… Но то, что мы такую помощь будем продолжать, и то, что в таком содействии, конечно же, будет участвовать и далее КНР, у меня никаких сомнений нет». В тот же день агентство EFE сообщило: возможно, к берегам Кубы направляется второй российский танкер — Universal. Он идет через Северную Атлантику в сторону Карибского бассейна и теоретически может прибыть на Кубу примерно через две недели.

Комментируя кубинскую тему, Сергей Лавров также выразил надежду на то, что США не будут возвращаться к «временам прямых колониальных войн» и подавления свободных народов. «Не Куба долгие десятилетия отказывалась от диалога с Вашингтоном. Вашингтон делал все, чтобы изолировать кубинское государство… Вашингтон пытался, грубо говоря, сменить режим путем удушения кубинской экономики. И эта линия, к сожалению, продолжается сейчас»,— отметил глава МИД РФ.

За несколько дней до этого, 13 апреля, Дональд Трамп дал понять, что после разрешения ситуации вокруг Ирана США могут вновь переключить внимание на Кубу. «Мы разберемся с этим (с Ираном.— “Ъ”), а затем можем заглянуть на Кубу»,— сказал журналистам глава Белого дома.

А 15 апреля газета USA Today со ссылкой на информированные источники сообщила: подготовка к возможной операции под руководством Пентагона на Кубе стала более активной — на случай, если президент Трамп все-таки отдаст приказ о вмешательстве. «Мы не будем спекулировать по поводу гипотетических сценариев. Министерство планирует ряд действий на случай непредвиденных обстоятельств и остается готовым исполнять приказы президента по мере их поступления»,— прокомментировали эту информацию агентствам «РИА Новости» и ТАСС в Пентагоне.

На фоне подобных заявлений и сигналов кубинские власти дают понять, что не хотят войны, но в случае такого сценария будут сражаться до конца. «Если это (вторжение.— “Ъ”) произойдет, начнется бой, будет борьба, и мы будем защищаться. И если нам придется умереть, мы умрем, потому что, как говорится в нашем гимне: "Умереть за родину — значит жить"»,— заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в вышедшем 12 апреля интервью американскому телеканалу NBC. Он отметил, что любая интервенция будет иметь высокую цену для агрессора и крайне негативно повлияет на региональную безопасность.

Мигель Диас-Канель призвал Вашингтон к равноправному и уважительному диалогу, в рамках которого невозможны ультиматумы. Одно из требований США, как ранее сообщали со ссылкой на источники американские СМИ,— смена на Кубе высшего руководства.

«Мы не подчиняемся замыслам США»,— отрезал Диас-Канель, отвечая на вопрос журналиста NBC, готов ли он уйти в отставку по требованию Вашингтона «ради спасения Кубы».

Ранее наличие некоторых контактов, хотя и не полноценных переговоров, между Гаваной и Вашингтоном подтверждали обе стороны. 13 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники написала, что на фоне угрозы со стороны Трампа на Кубе укрепляется власть семьи Рауля Кастро. Он еще в 2018 году покинул пост председателя Госсовета, а в 2021-м — первого секретаря ЦК Компартии, но до сих пор остается в стране непререкаемым авторитетом.

По данным WSJ, в переговорах с США Рауль Кастро опирается на двух человек. Первый — его сын Алехандро Кастро Эспин, после ранения в Анголе прозванный Одноглазым. Он был ключевым переговорщиком в тайных контактах, которые привели к восстановлению отношений с администрацией Барака Обамы в 2015 году. Второй — любимый внук экс-лидера Рауль Родригес Кастро, из-за шестого пальца на руке известный в стране как Краб. Сообщалось, что в феврале он якобы встречался с американскими чиновниками на нейтральной территории. Кроме того, все более заметную роль в иерархии власти играет внучатый племянник Рауля Кастро Оскар Перес-Олива, который за два года сделал карьеру от менеджера порта до уровня вице-премьера.

Таким образом, администрация Дональда Трампа сейчас использует в отношении Кубы свою любимую тактику.

С одной стороны, максимальное давление, включая практические недружественные шаги и угрожающую риторику. С другой — закулисные переговоры и отдельные жесты, направленные на смягчение ситуации (вроде допуска российского танкера к кубинским берегам). Какая линия в итоге возобладает, пока, вероятно, не знает и сам Трамп.

Николай Амелин