Сумма исков в Российский арбитражный центр в 2025 году выросла почти в шесть раз

Российский арбитражный центр (РАЦ) при Российском институте современного арбитража в 2025 году принял к рассмотрению 443 иска, что практически вдвое превысило показатели 2024-го (257 исков), говорится в отчете учреждения. Общая сумма требований по новым спорам составила 70,9 млрд руб., это почти в шесть раз больше, чем в 2024 году (12 млрд руб.). В 40% споров цена иска не превышала 10 млн руб., в 31% исков она составила до 1 млн руб., в 22% — от 10 млн до 100 млн руб., и в 7% — свыше 100 млн руб.

Основную массу составили внутренние споры: инициировано 397 новых дел против 46 международных. Годом ранее тот же дисбаланс сохранялся: было 220 внутренних и 37 международных исков. Всего за прошлый год в делах в РАЦ участвовали стороны из девяти стран: России, Абхазии, Бангладеш, Белоруссии, Италии, Казахстана, ОАЭ, Турции, Финляндии.

С учетом незавершенных дел РАЦ в 2025 году администрировал 566 споров, из них 266 дел велись по Арбитражному регламенту РАЦ, а 300 — по правилам разрешения споров в атомной отрасли. При этом 405 исков рассматривались по стандартной процедуре и 38 — по ускоренной. В отраслевой структуре споров в 2025 году выделяются профессиональная, научная и техническая деятельность (36%), строительство (20%), торговля (16%), обрабатывающая промышленность (10%), еще 18% составили прочие категории, в частности финансовая деятельность, корпоративное управление, информация и связь, искусство.

В 2025 году зафиксировано 90 дел об оспаривании арбитражных решений (9%) и о выдаче исполнительных листов (91%), заявлена практически 100-процентная исполнимость решений РАЦ. Средние сроки рассмотрения с даты получения уведомления о подаче иска составили 190 дней для стандартной процедуры и 96 дней для ускоренной. Единоличным арбитром рассматривалось 80% дел, 20% — коллегиально. Среди арбитров насчитывалось 39% женщин и 61% мужчин.

