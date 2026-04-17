В Черноземье 18 апреля ожидается теплая и дождливая погода, до +14°C

В субботу, 18 апреля, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны переменная облачность и осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +6°C до +14°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +9°C, днем потеплеет до +12°C, вечером столбик термометра опустится до +10°C и ночью будет +7°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +10°C, днем температура поднимется до +12°C, вечером она составит +11°C, а ночью +8°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +9°C, днем повысится до +12°C, вечером будет +10°C, а ночью понизится до +7°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +10°C, днем — +12°C, вечером будет +11°C, а ночью опустится до +7°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +7°C, днем поднимется до +14°C, вечером будет +10°C, а ночью похолодает до +6°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +11°C, днем — +14°C, вечером будет +12°C, ночью — +9°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова