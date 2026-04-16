В Екатеринбурге умер участник первого забега на перевал Дятлова Денис Ворон

Сегодня в Екатеринбурге простились с тренером и туристическим гидом Денисом Вороном. Он скоропостижно скончался 13 апреля и не дожил до своего дня рождения два дня — 15 апреля ему бы исполнилось 44 года, сообщили организаторы маршрута «Большая уральская тропа».

Фото: telegram-канал проекта «Большая уральская тропа»

Денис Ворон состоял в команде проекта «Большая уральская тропа», имел статус мастера спорта России по лыжным гонкам и биатлону, титул чемпиона России по лыжным гонкам 1998-2003 годов. Он также являлся победителем Кубка России по биатлону 2004-2005 годов и призером Кубка России по горному бегу. Кроме того, он первым в мире совершил забег на перевал Дятлова.

Со спортсменом простились в траурном зале больницы №40. У него остались мама и дочь. «Помним Дениса человеком, который чутко относился к настроению и трудностям людей вокруг и всегда был готов помочь. Он редко говорил о своих проблемах и никогда не просил помощи. Мотивировал, вдохновлял, вселял веру. У него было много планов, связанных с развитием нашего проекта»,— сказано в сообщении.

Большая уральская тропа (БУТ) — это всесезонная туристическая тропа протяженностью более 23,3 тыс. км пешеходного трека, свыше 2,4 тыс. км водного маршрута и более 2 тыс. км сети велосипедных троп. Она объединяет маршруты и точки притяжения вдоль Уральских гор. Основной трек идет через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, республику Башкортостан и Оренбуржье.

Ирина Пичурина