Завербованного астраханца подозревают в хищении 9 млн у пенсионерки из Сыктывкара

В Казани сотрудники полиции задержали 28-летнего астраханца, завербованного телефонными аферистами для хищения денег. Мужчину отправили под арест на время расследования, сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Коми.

Астраханца подозревают в хищении средств у пенсионерки из Сыктывкара

Фото: МВД по Республике Коми Астраханца подозревают в хищении средств у пенсионерки из Сыктывкара

По данным следствия, житель Астраханской области должен был забрать 9 млн руб. у 73-летней пенсионерки из Сыктывкара. Перед этим аферисты, узнав, что у женщины есть крупные сбережения, сообщили ей о подозрительной активности на счетах. Затем представившиеся «силовиками» начали запугивать пенсионерку уголовной ответственностью за якобы финансирование организации, поддерживающей ВСУ. Кураторы убедили женщину обналичить деньги и передать курьеру. После этого астраханец отправился в Казань, чтобы отдать миллионы неустановленному лицу. В местной гостинице фигуранта задержали оперативники.

На допросе он сообщил, что сам стал жертвой мошенничества. Злоумышленники заявили ему, что на «Госуслугах» якобы произошла утечка его персональных данных и на него оформлены кредиты на 25 млн руб. Астраханец собрал 1,8 млн руб. и передал их неизвестному. После этого аферисты предложили фигуранту подработать в качестве «внештатного сотрудника ФСБ на фельдъегерской службе», чтобы избежать уголовной ответственности из-за взятых кредитов.

Подозреваемый стал перевозить документы, потом ему поручили изъять «задекларированные» средства в Сыктывкаре. Кураторы оплатили астраханцу проезд и проживание в отеле, а также дали денег на покупку ноутбука и принтера для распечатки фиктивных платежных поручений. Теперь фигуранту инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие устанавливает все эпизоды преступной деятельности подозреваемого и его соучастников.

Марина Окорокова