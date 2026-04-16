В Вятских Полянах вынесли приговор 38-летней местной жительнице, признанной виновной в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Жительницу Кировской области оштрафовали за организацию азартных игр

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что с марта по октябрь прошлого года она организовала игорный клуб с 25 компьютерами в арендованном помещении.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны) и назначил штраф в размере 100 тыс. руб. Кроме того, с нее взыскали 200 тыс. руб. дохода от незаконной деятельности, а игровое оборудование конфисковали в доход государства.

Анна Кайдалова