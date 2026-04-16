Ярославская пара перехитрила мошенников и сдала их полиции

В Ростове Великом Ярославской области пожилая пара помогла полиции задержать курьеров мошенников, приехавших за деньгами. Об этом сообщили в УМВД.

85-летней жительнице региона позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что со счета женщины переводились деньги на нужды вооруженных формирований недружественных стран.

«Стали нас (с супругом — прим. «Ъ-Ярославль») гнобить, что вы попали как помощники ВСУ и проходите по такой-то статье как террористы, скоро нагрянет обыск, если у вас есть наличные деньги, они у вас заберут на проверку. Только вы никому не говорите, никому не звоните. Вот здесь я уже насторожилась. Телефон выключить не дали. Мы ушли, шепотом поговорили и сошлись на том, что нас разводят»,— рассказала жительница Ростова на опубликованной УМВД записи.

По договоренности женщина продолжила общаться с мошенниками, а ее супруг вызвал полицию. Как пояснили в УМВД, звонившие пытались убедить граждан передать деньги «доверенному лицу» под предлогом декларирования, чтобы избежать уголовной ответственности. Прибывшие на место сотрудники полиции дождались курьеров мошенников.

«При попытке передачи денежных средств в сумме порядка 2 млн руб. сотрудниками уголовного розыска задержаны двое мужчин»,— сообщили в УМВД.

Курьерами оказались двое жителей Ивановской области, получившие задание забрать посылку с деньгами у обманутых пенсионеров. За «работу» им пообещали определенный процент, остальные деньги нужно было перевести по реквизитам.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемые арестованы.

Алла Чижова