По состоянию на 1 апреля в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступило 8,4 млрд руб. межбюджетных трансфертов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

В Татарстан поступило 8,4 млрд рублей федеральных средств с начала года

В Татарстан поступило 8,4 млрд рублей федеральных средств с начала года

Основную часть этой суммы составили субсидии — 4,2 млрд руб., субвенции достигли 3 млрд руб., еще 1,2 млрд руб. пришлись на иные межбюджетные трансферты. Кроме того, из федеральных фондов поступило 5,1 млн руб.

Отмечается, что все средства носят целевой характер и направляются на финансирование конкретных расходных обязательств. Всего в этом году Татарстан рассчитывает получить из федерального бюджета 93,2 млрд руб.

Анна Кайдалова