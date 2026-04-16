Комитеты гордумы Астрахани поддержали поправки по формированию городской среды

Комитет по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции гордумы Астрахани рассмотрел изменения в ряд решений по муниципальному контролю. Поправки направлены на приведение актов в соответствие с федеральным законодательством, сообщили в пресс-службе городского парламента.

На совместном заседании комитетов по городскому хозяйству и благоустройству, а также по бюджету, финансам и налогам обсуждались муниципальные программы. Внесение изменений в программу «Охрана окружающей среды» отложено: депутаты запросили дополнительные данные у профильных структур.

Изменения в программу «Формирование современной городской среды на 2018–2027 годы» получили единогласную поддержку. Все одобренные комитетами инициативы будут вынесены на ближайшее пленарное заседание городской думы.

Нина Шевченко