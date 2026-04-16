Нижегородцы задолжали более 1 млн рублей за свет из-за экстремистской идеологии

Долги за электроэнергию 80 представителей организации «Граждане СССР» (признана экстремистской и запрещена в России) в Нижегородской области превысили 1 млн руб., подсчитали в «ТНС энерго НН». В компании отметили, что данные экстремисты руководствуются несуществующими законами и накапливают долги за свет, под влияние движения попадают в основном пожилые нижегородцы.

Многим активистам направили уведомления об отключении электроэнергии, 45 должникам уже ограничили подачу ресурса за неуплату.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению «ТНС энерго НН» Вадим Тарасов рассказал, что активность «псевдодвижения» можно заметить почти во всех регионах России.

