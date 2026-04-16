Расходы бюджета Удмуртии на социальную сферу выросли на 6,5% в первом квартале

Доходы бюджета Удмуртии в первом квартале увеличились до 35,1 млрд руб. Это на 5,1% больше, чем годом ранее. По оперативным данным минфина республики, налоговые и неналоговые доходы региональной казны увеличились на 7,2%, до 26,5 млрд руб. Безвозмездные поступления, напротив, год к году снизились на 2,3%, до 8,5 млрд руб.

Расходы консолидированного бюджета за указанный период выросли на 1,1%, до 31,7 млрд руб. Из них большая часть задействована в социальной сфере — 24,6 млрд руб. (77,6% от общей суммы). Эти расходы год к году выросли на 6,5%. В частности, на зарплаты бюджетникам направили 15,3 млрд руб. (+13,9%).

Расходы на ремонт и создание объектов инфраструктуры и капитальные вложения исполнены в сумме 1,4 млрд руб. (соответствует прошлому году). На поддержку агропромышленного комплекса направлено 27,7 млн руб. (-90,7%), в региональный дорожный фонд — 3,3 млрд руб. (-23,2%), на нацпроекты — 3 млрд руб. (-26,8%).

Госдолг региона на 1 апреля 2026 года составил 54,7 млрд руб. (-17,2% год к году) — 43% от планового объема налоговых и неналоговых доходов. В структуре госдолга доля негосударственных займов составляет 4,6%. Коммерческие кредиты отсутствуют. Просроченной задолженности по госдолгу нет.