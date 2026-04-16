TotalEnergies спрогнозировала рост прибыли благодаря войне в Иране

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies прогнозирует рост прибыли по итогам первого квартала благодаря росту добычи и продаж нефти в условиях повышения цен из-за войны в Иране. В компании считают, что квартальные показатели не пострадают от ситуации на Ближнем Востоке, несмотря на то, что это стало причиной остановки 15% общего объема производства компании. Это следует из отчета TotalEnergies, который цитирует Bloomberg.

По оценкам TotalEnergies, в первом квартале маржа нефтепереработки в Европе составит $11,4 за баррель. Это на 192% больше, чем годом ранее, и соответствует прогнозам, сделанным в конце 2025 года. Компания отмечает, что потеряла на Ближнем Востоке добычу примерно 100 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в сутки. Однако дополнительная добыча в других регионах помогла сохранить общий объем производства на уровне четвертого квартала 2025 года. Как заявили в TotalEnergies, активная торговля в условиях рыночной волатильности также увеличила доходы от сжиженного природного газа, производство которого выросло на 10%.

Результаты деятельности за первый квартал TotalEnergies опубликует 29 апреля.

Алена Миклашевская