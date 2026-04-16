Ильдар Абдразаков получил премию BraVo в двух номинациях
Народный артист России, художественный руководитель Севастопольского театра оперы и балета и Михайловского театра в Санкт-Петербурге, уроженец Уфы Ильдар Абдразаков награжден VIII Международной профессиональной музыкальной премией BraVo в двух номинациях. Церемония вручения премии состоялась 15 апреля на Исторической сцене Большого театра России, сообщает фонд Ильдара Абдразакова.
Оперный певец Ильдар Абдразаков (справа) и композитор Александр Зацепин
Ильдар Абдразаков в номинации «Опера года» отмечен за спектакль «Алеко» Сергея Рахманинова, представленный Севастопольским театром оперы и балета. Премьера оперы «Алеко» состоялась в 2025 году на Международном фестивале оперы и балета «Херсонес», в зале «Зарядье» и в «Мариинском-2». Ильдар Абдразаков был режиссером постановки и исполнил в ней главную партию.
Вторую награду Ильдар Абдразаков получил в номинации «Лучший классический мужской вокал». Премию в этой номинации ему вручили во второй раз.
Международная профессиональная музыкальная премия BraVo присуждается артистам оперы, балета и академической музыки из России, стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Южной Америки.