Умер американский инвестор Марк Мобиус

Американский инвестор Марк Мобиус, который одним из первых начал активно инвестировать в развивающиеся рынки, умер в возрасте 89 лет. Сообщение об этом было опубликовано на его странице в соцсети LinkedIn.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Мобиус

Фото: Francis Mascarenhas / File Photo / Reuters

В 1987 году Марк Мобиус пришел в инвесткомпанию Franklin Templeton, где возглавил подразделение по инвестициям в развивающиеся рынки Templeton Emerging Markets Group. Американские СМИ неоднократно писали о нем как об «Индиане Джонсе инвестиций в развивающиеся рынки» и «крестном отце развивающихся рынков».

Господин Мобиус создал в Templeton Emerging Markets Group специальную исследовательскую группу с офисами в 18 развивающихся странах, в том числе в России. Он сам активно ездил по этим странам, заявляя, что должен лично познакомиться с местами, где собирается инвестировать.

В 2018 году господин Мобиус ушел из Templeton Emerging Markets Group. К этому времени под его управлением находились активы на $40 млрд в 70 странах. Он основал инвестфонд Mobius Capital Partners, который также специализировался на развивающихся рынках. В 2023 году, в возрасте 86 лет, он отошел от управления этим фондом.

Яна Рождественская