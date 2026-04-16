Тайваньская TSMC увеличила квартальную прибыль на 58%

Крупнейший в мире производитель полупроводников — тайваньская компания TSMC сообщила, что по итогам первого квартала ее чистая прибыль составила $18,2 млрд. Это на 58% больше, чем годом ранее, и выше прогнозов аналитиков LSEG, ожидавших $17,5 млрд. Общая выручка компании за квартал составила $35,6 млрд, что на 35% больше, чем годом ранее.

TSMC сообщила, что показатели растут благодаря высокому спросу на ее чипы и другие компоненты для ИИ-технологий. Только в марте продажи компании выросли на 45% по сравнению с мартом 2025 года. TSMC является одним из ключевых подрядчиков таких компаний, как Nvidia и Apple. На 2026 год тайваньская компания запланировала капиталовложения в размере $34,6–35,8 млрд, это на 30% больше, чем в предыдущем году. Часть инвестиций будет направлена на расширение производства 2-нм чипов на американском заводе TSMC в штате Аризона.

Евгений Хвостик