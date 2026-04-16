Экс-главу администрации Инзенского района Ульяновской области обвиняют в хищении

Бывшего главу администрации Инзенского района Ульяновской области Александра Макарова обвиняют в хищении денежных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Сапрыкина, Коммерсантъ Фото: Ирина Сапрыкина, Коммерсантъ

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Проверка показала, что 65-летний Александр Макаров, будучи главой администрации Инзенского района, в 2024 году «организовал издание приказа о материальном стимулировании ряда подчиненных, после чего распорядился значительной частью этих денежных средств по собственному усмотрению». В прокуратуре отмечают, что незаконными действиями главы администрации района причинен ущерб на сумму более 360 тыс. руб.

По данным источников, близким к правоохранительным органам, деньги были переданы Александру Макарову накануне нового года двумя подчиненными, одна из которых — заместитель главы администрации, собравшая «поощрения» еще с троих. Передачу 361 тыс. руб. женщина подтвердила проверяющим. Александр Макаров вину не признал, проверяющим пояснял, что никаких денег не получал, а приезжали эти люди к нему в гости в конце декабря, чтобы поздравить его с наступающим Новым годом.

Александр Макаров был главой администрации Инзенского района с 2005 года по 2012 год, но был отправлен в отставку в связи со срывом отопительного сезона после критики губернатора. После этого был советником губернатора на общественных началах по Инзенскому району, работал гендиректором Инзенского АТП. В декабре 2016 года был вновь избран конкурсной комиссией главой администрации Инзенского района. Входил в регполитсовет «Единой России». В декабре 2024 года был признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге при незаконном подписании разрешения на ввод в эксплуатацию канализационно-насосной станции, в то время как в реальности работы по строительству объектов подрядчиком не были завершены. Приговором суда Александр Макаров был оштрафован на 150 тыс. руб. Через неделю после приговора Александр Макаров подал в отставку.

Андрей Васильев, Ульяновск