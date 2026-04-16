Жителей Архангельска осудили за фиктивные браки с камерунцами

Октябрьский районный суд Архангельска признал троих граждан России виновными в организации незаконной миграции через заключение фиктивных браков с уроженцами Камеруна. Все подсудимые получили условные сроки, приговор в законную силу не вступил.

Россияне оказывали незаконные услуги за денежное вознаграждение

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Россияне оказывали незаконные услуги за денежное вознаграждение

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что в 2021–2022 годах житель Московской области — уроженец Камеруна, незадолго до этого получивший российское гражданство, организовал схему легализации своих соотечественников. Он склонил двух жителей Архангельска к формальной регистрации брака с гражданами Республики Камерун, что давало иностранцам основание для получения разрешения на временное проживание в РФ, пишет «МК в Архангельске».

По данным суда, 56-летняя жительница Архангельска согласилась на участие в схеме за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. Второй фигурант — мужчина 1995 года рождения, мотивы своего поступка не пояснил.

В ходе судебного разбирательства все подсудимые полностью признали вину, раскаялись и принесли публичные извинения. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался. Суд назначил организатору схемы наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, остальным участникам — от полутора до двух лет условно.