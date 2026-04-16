Названа «Лучшая ярославская книга 2025 года»

В Ярославле «Лучшей книгой 2025 года» признана книга Андрея Григорьева «Первый театр России: действующие лица и исполнители, 1900–2025». Об этом сообщили в Ярославской областной библиотеке имени Н. А. Некрасова.

Андрей Григорьев

Фото: Волковский театр Андрей Григорьев

Книга вышла в издательстве «Академия 76» в июне 2025 года, в канун празднования 275-летия театра. В ней повествуется о важнейших событиях в истории Волковского театра, происходивших в ХХ – первой четверти XXI веков.

«Книга продолжает историю Волковского театра, рассказанную профессором Маргаритой Ваняшовой в ее фундаментальном труде о театре XVIII–XIX веков. Издание богато проиллюстрировано фотографиями, значительная часть которых публикуется впервые»,— подчеркнули в Волковском театре.

Библиотека ежегодно в рамках фестиваля «Ярославская книга» проводит конкурс на лучшую книгу, в котором участвуют издания, выпущенные в минувшем году в регионе и поступившие в библиотеку в качестве обязательного экземпляра. В этом году в конкурсе приняли участие 295 наименований. Книга про Первый русский также победила в номинации «Лучшее научно-популярное издание».