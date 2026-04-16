В Прикамье количество мигрантов в прошлом году увеличилось на 30 тыс. человек

В прошлом году в Прикамье зарегистрирована 131 тыс. мигрантов. Об этом рассказал замруководителя администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, выступая перед депутатами законодательного собрания в рамках «правительственного часа». Вопрос о количестве иностранных граждан в регионе задал председатель, глава фракции «Единой России» в заксобрании Юрий Борисовец. По словам господина Политова, в 2023 году на территории региона было зарегистрировано 106 тыс. мигрантов, в 2024-м — тоже 106 тыс. По его мнению, рост связан с «запросом бизнеса», который привлекает трудовые ресурсы граждан других стран. Также, отметил замруководителя администрации губернатора, на количество мигрантов влияет социально-экономическое положение региона и курс рубля к другим валютам.

Леонид Политов добавил, что, согласно результатам социсследований, 85,8% жителей Пермского края не испытывают враждебность к представителям другой национальности.