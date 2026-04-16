Для «Ростовской транспортной компании» из бюджета города выделили 119,9 млн рублей

Для «Ростовской транспортной компании» (РТК) в 2025 году из бюджета города выделили 119,9 млн руб. Деньги потребовались для восстановления платежеспособность фирмы. Информация об этом содержится в отчете об исполнении бюджета города на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прошлый год «РТК» завершила с убытком в 330,6 млн руб., а выручка составила 599,8 млн руб., что немногим меньше показателей 2024 года (610,1 млн руб.). Выручка за перевозку пассажиров на трамваях и троллейбусах упала на 13% и 14%, а выручка от перевозки на автобусах и электробусах выросла на 19,6%.

Субсидии на возмещение и финансовое обеспечение затрат составили 230,9 миллиона рублей. В сравнении с 2024 годом они увеличились на 171%.

По данным сайта Rusprofile, МУП «РТК» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2001 году. Компания специализируется на регулярных пассажирских перевозках в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал — 128 млн руб. Гендиректор — Сергей Бреев.

Мария Хоперская