«Теневые банкиры» из Петербурга заработали на фиктивных контрактах около 24 миллионов

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали троих участников подпольной финансовой схемы, которых подозревают в выводе средств за границу под видом расчетов по внешнеторговым контрактам и обналичивании денег. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, общий объем незаконных операций превысил 600 млн рублей, а доход «теневых банкиров» составил около 24 млн рублей.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следствие возбудило несколько уголовных дел, в том числе по статьям о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, нелегальной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

Как установили правоохранители, в схеме участвовали 39-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 42 и 36 лет. Предполагается, что для реализации схемы они предоставляли банкам фиктивные документы о поставках строительных материалов и других товаров, которые фактически не осуществлялись. На основании этих бумаг деньги переводились на счета зарубежных компаний.

Кроме того, фигуранты занимались обналичиванием средств через подконтрольные структуры.

