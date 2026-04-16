В Самаре застройщику отказали в сокращении паркомест у ЖК «Дом у озера»
Комиссия по правилам землепользования и застройки Самары единогласно отклонила заявление ООО СЗ «Успех» о снижении парковочного коэффициента для строящегося дома на улице Стара-Загора, 249а. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Александр Милеев.
Компания просила уменьшить норматив с 0,98 до 0,3 машиноместа на квартиру, объясняя это сложными грунтами и высокой стоимостью подземного паркинга. Но аргументы застройщика признали несостоятельными.
Решение профильной комиссии носит рекомендательный характер. Точку в этом вопросе должно поставить министерство градостроительной политики Самарской области.